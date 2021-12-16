Топ-10 самых дорогих игроков чемпионата России, которые летом могут уйти бесплатно

Футболисты с истекающими контрактами с января имеют право вести переговоры о трансферах в другие команды. Летом 2022 года у ряда известных футболистов РПЛ заканчиваются трудовые договоры. Некоторые из них наверняка станут свободными агентами. Зимой команды будут либо продлевать этих футболистов, либо же постараются продать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выделяет десятку топовых футболистов чемпионата России с истекающими контрактами.

Сердар Азмун («Зенит»)

Возраст: 26 лет

Трансферная стоимость: 25 млн евро

В летнее межсезонье иранский форвард едва не перебрался в «Байер». Сейчас главным претендентом на него считается «Лион», который согласен подписать Сердара в ближайшее трансферное окно либо дождаться истечения контракта. В гонку за Азмуна готова вступить и «Аталанта». Сам нападающий после невнятного выступления в осенний период набрал прекрасную форму ближе к завершению первой части сезона. «Зенит» традиционно не хочет отпускать одного из лидеров, поэтому постарается предложить ему выгодный трудовой договор.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Возраст: 28 лет

Трансферная стоимость: 11 млн евро

Летом 2021 года агент футболиста заявил, что по семейным обстоятельствам тот не желает продлевать контракт. «Спартак» всё ещё надеется переубедить Жиго, но шансов мало. Агент Марко Трабукки сообщил, что у Самуэля есть предложения во Франции. Жиго не против уйти уже сейчас. Это выгодно и «красно-белым», которые могут заработать на его продаже.

Артём Дзюба («Зенит»)

Возраст: 33 года

Трансферная стоимость: 10 млн евро

Второй форвард «Зенита» тоже может уйти. Базовая часть трудового соглашения Артёма рассчитана до лета 2022 года. После этого может вступить в силу опция продления ещё на один год. Впрочем, до сих пор непонятны точные условия. Версий две: первая – Дзюба должен провести 70% времени во всех матчах, вторая – в 70% матчей выходить в стартовом составе. Пока нет никаких гарантий, что футболист сможет достичь этих показателей. «Зенит», впрочем, заинтересован в переговорах. У Артёма одна из самых высоких зарплат в клубе, но уменьшив финансовые запросы, футболист может остаться ещё на один сезон.

Виктор Классон («Краснодар»)

Возраст: 29 лет

Трансферная стоимость: 10 млн евро

По Классону решение уже практически принято. Виктор отдал клубу 5 лет карьеры и летом спокойно уйдёт свободным агентом. Есть небольшая вероятность, что зимой «быки» постараются на нём что-то заработать, но речь не будет идти о 10 млн евро. Классон хочет вернуться в Швецию, а местные клубы могут заплатить в лучшем случае половину рыночной цены игрока.

Реми Кабелла («Краснодар»)

Возраст: 31 год

Трансферная стоимость: 9 млн евро

В сезоне-2021/22 Кабелла был признан лучшим футболистом «Краснодара». Реми полезен команде, но несчастлив в России. В одном из интервью игрок признался, что переезд в Краснодар стал большой ошибкой. «Быки» пока не спешат вступать с переговоры с Кабеллой. Турецкие клубы хотели бы видеть его в своих рядах, поэтому трансфер зимой – наиболее реалистичный сценарий.

Фёдор Смолов («Локомотив»)

Возраст: 31 год

Трансферная стоимость: 8 млн евро

Агент футболиста Герман Ткаченко сообщал, что после возвращения из Ла Лиги Смолов не планирует завершать карьеру в России. По словам агента, Фёдор хочет доигрывать в другой стране, например в США. Однако Смолов начал стабильно забивать голы за «железнодорожников», и теперь клуб вряд ли просто попрощается со своим форвардом бесплатно. Фёдор заиграл новыми красками и на нём можно заработать. Смолов не вписывается в стратегию развития клуба, поэтому нужно продавать.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Возраст: 32 года

Трансферная стоимость: 6 млн евро

Ракицкий планирует играть в «Зените» и после этого сезона. Ярослав даже сбросил лишний вес и попытался выглядеть лучше Деяна Ловрена. Но в планах «Зенита» имеется покупка более молодого и быстрого центрального защитника. Если Питер сможет найти на рынке такого, тогда есть вероятность, что Ракицкий проводит последний сезон в клубе.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Возраст: 25 лет

Трансферная стоимость: 5 млн евро

А вот Бакаев, похоже, остаётся в Москве. «Спартак» не скрывает, что готовит для него новый контракт. Единственный вопрос – устроят ли футболиста новые условия. Зелимхан рассчитывает на солидное увеличение зарплаты – до 2 млн евро за сезон. Хотя Зелимхану наверняка придётся снизить свои запросы, ведь никто из других клубов пока не говорил, что хочет видеть его в своих рядах.

Магомед Оздоев («Зенит»)

Возраст: 29 лет

Трансферная стоимость: 5 млн евро

Восстановление после травмы заняло много времени. Магомеду будет непросто стать игроком основы, а «Зениту» невыгодно платить резервисту столь большие деньги, прописанные в контракте. Оздоев покинет Санкт-Петербург зимой или летом, а вариант продления контракта почти не рассматривается. В числе желающих Оздоева – московское «Динамо».

Ильзат Ахметов (ЦСКА)

Возраст: 23 года

Трансферная стоимость: 4 млн евро

Весной «армейцы» были недовольны тем уровнем игры, который демонстрировал Ахметов, однако полузащитник не спешит прощаться с клубом. Впрочем, в сезоне-2021/22 ситуация изменилась – у Березуцкого футболист играет в основе. В других клубах у Ахметова наверняка было бы меньше игрового времени, а потому стороны, вероятно, в ближайшее время договорятся о новом контракте.

Владислав АВРАМЕНКО