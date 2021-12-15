«Уфа» может повторить путь «Тамбова»: Хватит ли в Башкирии денег до конца сезона РПЛ

В начале декабря глава совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов взбудоражил российскую футбольную общественность, заявив о том, что клуб может исчезнуть с футбольной карты страны. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию в башкирском клубе: есть ли пути выхода, или закрытие клуба – самый очевидный сценарий.

Раньше ФК «Уфа» финансировался Башкирской содовой компанией. По словам Мурзагулова, клуб имел бюджет в миллиард рублей, что позволяло выстраивать стратегию. Он говорит, что глава республики уже нашёл нового крупного спонсора, но загвоздка в том, что каждая государственная компания имеет возможность выделять разный бюджет. Руководитель совета директоров «Уфы» признаётся, что клуб вынужден перебирать свободных агентов и молодёжь. «Пока всё затягивается, а нам сейчас лишь бы не загнуться», «Мы изворачиваемся как можем», «Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете», – так выглядят цитаты из интервью Мурзагулова.

Высказался о будущем клуба и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. По его словам, на 65-70% клуб самоокупаемый, а вылет в ФНЛ будет крахом для «Уфы». Сейчас башкирский клуб терпят, потому что команда стабильно играет в РПЛ, но вернуться обратно будет непросто и по причине стадиона, который не соответствует определённым стандартам. Шамиль заявил, что клуб старается держаться в элите. Тем не менее Газизов настроен оптимистически. Функционер уверен, что «Уфа» сможет переломить ситуацию и в следующих сезонах играть в еврокубках. После 17 туров «Уфа» набрала 16 очков – она занимает предпоследнее место, опережая лишь «Химки».

Представители «Уфы» не скрывают того, что с финансами большие проблемы. Вероятность того, что башкирская команда будет расформирована по ходу сезона, действительно существует. Однако как минимум протянуть до конца сезона-2021/22 она обязана. Дело в том, что с первых лет в РПЛ «Уфа» зарекомендовала себя как клуб, который умеет находить, развивать и выгодно продавать футболистов. Ежегодно кто-то из российских топ-клубов покупает игроков у башкирского клуба. До пандемии «Уфа» зарабатывала до 40% от своего бюджета за счёт трансферов.

Вот и сейчас главная возможность выжить для «Уфы» хотя бы до конца сезона – продажа самых ценных активов. Много разговоров ходит вокруг форварда Гамида Агаларова, который всего год назад только начал привлекаться в основу «Уфы», а сейчас является лучшим бомбардиром РПЛ с 13 голами в 17 матчах. Трансферная стоимость Агаларова составляет 1,2 млн евро, но генеральный менеджер Шамиль Газизов рассчитывает продать его в восемь раз дороже – за 10 млн евро. Набивает цену на форварда и Ростислав Мурзагулов, который называет форварда лучшим в мире по реализации моментов.

А вот долгосрочные перспективы «Уфы» сейчас зависят от того, будет у клуба инвестор или нет. Год назад все радовались перспективе того, что «Уфа» может стать частью футбольной корпорации «Ред Булл» либо холдинга City Football Group, владеющей «Манчестер Сити», но дальше слухов эти истории не пошли. Например, в офисе «Ред Булл» сообщили, что никаких переговоров не было. «Зенит» – ещё один шанс «Уфы» остаться на плаву. У питерцев уже есть неофициальные фарм-клубы «Сочи» и «Оренбург». Возможно, «Зенит» рассматривает и «Уфу» в качестве фарма, умеющего выращивать таланты.

Разговоры о снятии «Уфы» тянутся с лета. Клуб продолжает жить на те средства, которые остались от собственной деятельности. Но если надёжный инвестор не найдётся, «Уфа», продавая своих лучших игроков, долго не протянет.

Владислав АВРАМЕНКО