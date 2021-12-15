Бразильский голеадор Артур Кабрал интересен «Зениту». Тем не менее, питерский клуб пока не контактировал ни с «Базелем», ни с агентами футболиста.

- Я слышал об этом, как и вы, из Интернета. Могу сказать, что ни я ни Артур не разговаривали с представителями «Зенита». Пока это не более чем слух, - приводит слова отца Кабрала специальный корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

При этом, по информации источника «Евро-Футбол.Ру», Кабрал уже согласовал личный контракт с «Барселоной». В ближайшее время должно быть объявлено о сделке.

Артур Кабрал провел 12 матчей в Лиге конференций и забил 13 голов.