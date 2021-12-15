Как нужно «Спартаку» укрепиться зимой

«Спартак» завершил первую часть сезона во второй части таблицы Премьер-лиги, но попал в 1/8 Лиги Европы. Главный тренер «красно-белых» Руй Витория завершил свою работу, впереди – работа Ваноли и обилие новых проблем и вызов, но, очевидно одно - спартаковцам нужно усиление. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что будет делать «Спартак» зимой.

Первая часть сезона слишком наглядно показала, что «Спартаку» жизненно необходимо укрепление состава. Заключительный матч с «Сочи» и вовсе был апофеозом кадрового дефицита команды. На левом фланге обороны вышел Александр Ломовицкий, потому что больше некого было выпускать. В нападении появился номинальный полузащитник Зелимхан Бакаев, а со скамейки в качестве усиления вышли Георгий Мелкадзе и дебютант Владислав Шитов. В средней линии у Руя Витории выбор тоже был небольшой – Руслан Литвинов, который только при португальце и стал постоянно играть.

Усиливаться «Спартаку» будет сложно, так как в команде сейчас заняты все легионерские позиции. Чтобы позвать иностранца, надо будет избавляться от кого-то из имеющихся варягов. В принципе Йоррит Хендрикс едва ли нужен «красно-белым», но ведь его и пристроить будет сложно. Что касается игроков с российским паспортом, то тут все сложности объяснять и не нужно.

«Спартак» уже сделал первое приобретение этой зимы. Даниил Хлусевич переезжает в Москву из тульского «Арсенала». Скорее всего, он укрепит правый фланг обороны, где у «красно-белых» были проблемы в первой части сезона. Николай Рассказов проваливался раз за разом, а Кофрие коллекционировал красные карточки. На бумаге покупка футболиста молодёжной сборной России выглядит перспективным вложением.

Вторым приобретением стал Илья Свинов из «Факела», который станет либо вторым, либо даже третьим голкипером «Спартака». Для обоймы этот переход выглядит нормальным.

По данным разных инсайдеров, «Спартак» хочет укрепить и другой фланг обороны. «Красно-белые» давно испытывают сложности с тем, что Айртону нет альтернативы. При этом бразилец, с одной стороны, также нередко ошибается, но с другой – на него есть спрос в Европе. Тот же Ломовицкий не профильный защитник, да и он в ближайшее время должен перейти в «Рубин». «Спартак» планирует усилиться Леоном Классеном из австрийского «Тироля». Опять же на бумаге его подписание кажется перспективным, учитывая, что Айртона вроде бы летом собираются продавать. За полгода Классен может успеть освоиться, а в «Спартаке» смогут оценить, насколько он готов заменить южноамериканца.

Также в прессе сообщалось об интересе «Спартака» к Максу Безушкову. Если полузащитник из «Ян Регенсбурга» в ростере команды заменит Йоррита Хендрикса, в этом будет толк. У «красно-белых» есть Роман Зобнин, Наиль Умяров и прогрессирующий Руслан Литвинов, однако ещё один футболист в обойму необходим. Держать легионера Хендрикса смысла нет, а вот подписать Безушкова с российским паспортом будет логично. Он будет дешевле Даниила Глебова из «Ростова», а за счёт немецкого футбольного образования может усилить команду.

Все названные футболисты в целом должны сделать сильнее обойму «Спартака». Тем не менее «Спартаку» не мешает хотя бы одно качественное приобретение. Пожалуй, речь идёт о каком-то сильном легионере на фланг атаки. Промес и Мозес демонстрируют свои лучшие качества лишь по праздникам. Бакаев тоже не блещет, к тому же у него летом завершается контракт, который пока не продлён. «Спартаку» очень нужен молодой и голодный игрок в группу атаки. Размен Хендрикса на Безушкова даст легионерский слот под этот ход, но непонятно, насколько финансово «красно-белые» готовы к дорогому приобретению.

Помимо этого, у «Спартака» есть ещё одна проблема с истекающим контрактом. Самуэль Жиго намерен покинуть Москву, и это большая проблема. «Красно-белым» нужен сильный напарник для Джикии, всё же оставаться с Кутеповым, Масловым, Кофрие и Гапоновым – страшно. Найти сильного защитника-легионера, пожалуй, даже больший приоритет для москвичей.

«Спартак», провалив летнее трансферное окно, теперь вынужден довольно серьёзно укреплять состав. Вот и важная задача для нового спортивного директора команды, который должен появиться, а также Паоло Ваноли.

Андрей Центров