Дюков может инициировать расследование возможного договорного матча «Крыльев Советов» с «Тереком»

Глава РФС Александр Дюков дал комментарий по поводу слов главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о неспортивном характере поединка «Крыльев Советов», где в 2009 году работал специалист, с «Тереком». Дюков отметил, что уже истек 10-летний срок давности для дисциплинарных решений по той встрече.

«Но в любом случае нам нужно обсудить, имеет ли смысл проводить расследование без санкций», - цитирует руководителя РФС Sport24.

Дюков также добавил, что считает «рудиментом» подобные эксцессы и согласен со словами Слуцкого, что сейчас договорных матчей нет. При этом, Дюков настроен на изучение обстоятельств того поединка.