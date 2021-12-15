Смородская: Витория - очередной тренеришка

Бывший руководитель «Локомотива» Ольга Смородская резко высказалась в адрес ушедшего из «Спартака» главного тренера Руя Витории.

«Спартак» сделал правильно, уволив Виторию. Мне его совсем не жаль, - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Экс-президент «железнодорожников» добавила, что не знает положительных качеств у этого португальского специалиста. Более того, Смородская наградила Виторию эпитетом «очередной тренеришка».

9 лет назад подобное прозвище дал Унаи Эмери бывший форвард «Спартака» Артём Дзюба после поражения от «Динамо» (1:5). Позже испанец четырежды выиграл Лигу Европы.