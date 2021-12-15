Шварц: «Клуб и его фанаты поселились в моем сердце»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал первый комментарий после подписания нового контракта с московским клубом.

- Клуб и его фанаты поселились в моем сердце. Работа доставляет удовольствие, мы добиваемся успехов, - приводит слова 43-летнего тренера официальный сайт клуба.

Шварц добавил, что не видит причин для того, что искать себе другое место работы, ведь он счастлив в «Динамо». Также немецкий специалист считает плюсом то, что продлил контракт и спортивный директор Желько Бувач.

Напомним, что Шварц работает в «Динамо» с октября 2020 года. Его команда финишировала второй в осенней части сезона.