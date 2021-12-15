Губерниев: «Вместе с Карпиным угорал над комментаторами «Матч ТВ»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился воспоминанием о совместном просмотре футбольного матча с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и коллегами с «Матч ТВ».

Однажды во время просмотра футбольной игры Карпин попросил футбольных комментаторов поделиться мыслями об игре средней линии одной из команд. «Я сидел и вместе с Карпиным угорал», - заявил Губерниев Sports.ru. Как уточнил Дмитрий Губерниев, комментаторы «понимают футбол по-своему».

Напомним, что в своё время Валерий Карпин был руководителем комментаторов «Матч ТВ», после чего ушел в «Ростов», а затем возглавил российскую сборную.