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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория покинул пост главного тренера «Спартака» официально

15 Декабря 2021 • 16:50 Комментировать (4)

Главный тренер «Спартака» Руй Витория официально ушёл из «красно-белого» клуба. Как сообщает официальный сайт спартаковцев, стороны прекратили сотрудничество по взаимному соглашению.

Напомним, что португальский тренер руководил командой с начала текущего сезона, сменив на посту Доменико Тедеско, у которого на тот момент закончился контракт со «Спартаком». Вместе с Виторией клуб покидает весь его тренерский штаб.

Напомним, что после 18 туров в чемпионате России «Спартак» идет на девятом месте. Также москвичи выиграли свою группу в Лиге Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Новым наставником должен стать Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
crocodile
15 Декабря 2021 в 17:26
я вот тока щас понял, кого жеш Руй мне напоминает.
а напоминает он мне толстопузого японского сэнсэя, который хотел зарубить Брюса Ли катаной ув одном фильми по видиомогнитофону.
но конечно жеш получыл и маваши, и уракен, как и падох, как усе остальные.
п.с. Федун однако не тянет не то шо на Брюса Ли, а и до хламного хероя ув отечественной дзюбодробительной кинолэнте «Человек в зелёном кимоно» ему далеко, как Зареме до бывшей жыны Мамаева (та хоть просто дура).
Bathet30
15 Декабря 2021 в 17:24
Очередное глупое решение Федуна и Федунихи. Многие тренеры понимали идеи Руя, которые он хотел донести до команды. Игроки, поигравшие немало, тоже все понимают. Но Федунихе чего то итальянского захотелось.
redwhite1959
15 Декабря 2021 в 17:04
Спасибо, Руй, за проделанную работу! За отличный результат в ЛЕ! Успехов на тренерском поприще! Повтори "путь" Эмери и докажи ещё раз Федуну с его поджопниками, что они в футболе ни хрена не смыслят!
Diman777
15 Декабря 2021 в 17:02
эхххх
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