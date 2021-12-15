Главный тренер «Спартака» Руй Витория официально ушёл из «красно-белого» клуба. Как сообщает официальный сайт спартаковцев, стороны прекратили сотрудничество по взаимному соглашению.
Напомним, что португальский тренер руководил командой с начала текущего сезона, сменив на посту Доменико Тедеско, у которого на тот момент закончился контракт со «Спартаком». Вместе с Виторией клуб покидает весь его тренерский штаб.
Напомним, что после 18 туров в чемпионате России «Спартак» идет на девятом месте. Также москвичи выиграли свою группу в Лиге Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Новым наставником должен стать Паоло Ваноли.
а напоминает он мне толстопузого японского сэнсэя, который хотел зарубить Брюса Ли катаной ув одном фильми по видиомогнитофону.
но конечно жеш получыл и маваши, и уракен, как и падох, как усе остальные.
п.с. Федун однако не тянет не то шо на Брюса Ли, а и до хламного хероя ув отечественной дзюбодробительной кинолэнте «Человек в зелёном кимоно» ему далеко, как Зареме до бывшей жыны Мамаева (та хоть просто дура).