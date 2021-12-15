Главный тренер «Спартака» Руй Витория официально ушёл из «красно-белого» клуба. Как сообщает официальный сайт спартаковцев, стороны прекратили сотрудничество по взаимному соглашению.

Напомним, что португальский тренер руководил командой с начала текущего сезона, сменив на посту Доменико Тедеско, у которого на тот момент закончился контракт со «Спартаком». Вместе с Виторией клуб покидает весь его тренерский штаб.

Напомним, что после 18 туров в чемпионате России «Спартак» идет на девятом месте. Также москвичи выиграли свою группу в Лиге Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Новым наставником должен стать Паоло Ваноли.