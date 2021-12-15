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Михаил Кержаков - о постах Салиховой: «Мне было прям неприятно»

15 Декабря 2021 • 16:40 Комментировать

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о скандальных событиях в московском «Спартаке» в начале сезона, когда жена владельца «красно-белых» Зарема Салихова в «Телеграме» публиковала не совсем корректную информацию о клубе и его сотрудниках.

- Сам «Телеграм» я не читал, но видел, что там происходило на новостных сайтах. Мне было прям неприятно, - приводит слова Кержакова «Фонтанка».

Футболист «Зенита» был расстроен тем, что ситуация стала напоминать ток-шоу. Также Кержакову сложно представить чувства болельщиков «Спартака» и бывших футболистов «красно-белого» клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков
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