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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц подписал новый контракт с «Динамо» официально

15 Декабря 2021 • 16:29 Комментировать (1)

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заключил новый контракт с «бело-голубыми». О заключении сделки с немецким наставником клуб объявил посредством твиттер-аккаунта. Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что в октябре 2020 года Шварц заключил двухлетнее соглашение с динамовцами и достаточно успешно работает с «бело-голубыми». В текущем сезоне «Динамо» идет на втором месте в чемпионате России с отставанием в два очка от «Зенита». Также у команды был шанс стать «зимним чемпионом» РПЛ.

Напомним, что на подписание нового контракта Шварц намекал во вторник в видеоролике клуба, где он отвечал на вопросы болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Роман Мамедов
15 Декабря 2021 в 16:49
Я с детства за Динамо. Дед ингерман Вова должен выплатить под новый подарки детям и нам пенсионерам)))) по 15 тысяч рублей нам))) я пока брошу ставки))) тем более новый год мало кто играет. Кэшбонус подождет
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