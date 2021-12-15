Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заключил новый контракт с «бело-голубыми». О заключении сделки с немецким наставником клуб объявил посредством твиттер-аккаунта. Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что в октябре 2020 года Шварц заключил двухлетнее соглашение с динамовцами и достаточно успешно работает с «бело-голубыми». В текущем сезоне «Динамо» идет на втором месте в чемпионате России с отставанием в два очка от «Зенита». Также у команды был шанс стать «зимним чемпионом» РПЛ.

Напомним, что на подписание нового контракта Шварц намекал во вторник в видеоролике клуба, где он отвечал на вопросы болельщиков.