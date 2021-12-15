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Максименко подписал новый контракт со «Спартаком»

15 Декабря 2021 • 14:53 Комментировать

Московский «Спартак» продлил контракт с вратарём Александром Максименко. Новая сделка согласована до лета 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?».

Напомним, что голкиперу 23 года, и он защищает цвета первой команды «Спартака» на протяжении последних четырех лет, в основном выигрывая конкуренцию у Александра Селихова, который из-за травм не мог полноценно себя проявить в «Спартаке».

С 30 октября 2021 года Максименко потерял место в воротах «красно-белой» команды. Всего же в «Спартаке» на сегодняшний день он провел 93 матча, в которых 106 раз доставал мяч из сетки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александром Максименко
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