Максименко подписал новый контракт со «Спартаком»

Московский «Спартак» продлил контракт с вратарём Александром Максименко. Новая сделка согласована до лета 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Вы кого мне притащили?».

Напомним, что голкиперу 23 года, и он защищает цвета первой команды «Спартака» на протяжении последних четырех лет, в основном выигрывая конкуренцию у Александра Селихова, который из-за травм не мог полноценно себя проявить в «Спартаке».

С 30 октября 2021 года Максименко потерял место в воротах «красно-белой» команды. Всего же в «Спартаке» на сегодняшний день он провел 93 матча, в которых 106 раз доставал мяч из сетки.