Игрок «Спартака» может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, который играет в аренде за роттердамский «Фейеноорд», имеет вариант продолжения карьеры в английском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Teamtalk.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 23-летнего голландского футболиста проявляет «Эвертон». В трансфере Гуса лично заинтересован наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес.

Тиль успешно выступает в текущем розыгрыше Эредивизии. На счету полузащитника девять забитых мячей и две голевые передачи в 16 матчах. Его аренда рассчитана до конца нынешнего сезона.

Контракт голландца со «Спартаком» истекает летом 2024 года.

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