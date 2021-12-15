Овчинников: «Спартаку» не нужен тренер, у них уже есть главная тренерша»

Валерий Овчинников, ранее работавший футбольным тренером, высказал свою точку зрения по поводу сложившейся ситуации в московском «Спартаке». Специалист считает, что «народной команде» вообще не нужен тренер при нынешнем руководстве.

«Спартаку» не нужен главный тренер. У них уже есть. Все его знают. Точнее, её. Главная тренерша», - поведал специалист в разговоре со «Спорт-экспрессом».

На днях московский клуб принял решение об увольнении Руя Витории с поста рулевого команды. Однако португальский тренер не согласен с позицией боссов «Спартака» и отказывается уходить в отставку.

Витория пришел в российский клуб минувшим летом и подписал двухлетний трудовой договор. Под его руководством команда вышла в плей-офф Лиги Европы, а в РПЛ идет на девятом месте.