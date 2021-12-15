«Локомотив»: «Не хотим быть на уровне «Зенита», хотим быть выше»

Футбольный функционер Ларс Корнетка, сменивший Ральфа Рангника на посту руководителя по спорту и развитию в «Локомотиве», высказался о долгосрочных планах столичного клуба. Он заявил, что «железнодорожники» хотят превзойти петербургский «Зенит».

«Зенит» на самом высоком уровне. Но мы не хотим быть на том же уровне. Хотим быть выше. Но это долгий процесс», - приводит слова руководителя Sports.ru.

«Локомотив» неудачно провел несколько матчей в Премьер-лиге, из-за чего опустился на шестую строчку в турнирной таблице. На счету подопечных Маркуса Гисдоля 28 очков. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на десять пунктов.

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