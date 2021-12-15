Тихонов: «Я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался по поводу возможной смены главного тренера в клубе. Экс-игрок заявил, что выступает против увольнения португальца Руя Витории.

«Я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке». Больше комментировать ничего не буду», - заявил Тихонов в разговоре с журналистом «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества с 51-летним португальским тренером. Однако отставка затягивается из-за нежелания Витории подписывать документы об увольнении. Тренер не согласен с решением клуба.

Место Руя должен занять итальянец Паоло Ваноли, который является бывшим ассистентом Антонио Конте.