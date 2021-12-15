Овчинников назвал тренера, который спасёт «Локомотив»

Экс-тренер Валерий Овчинников высказался о ситуации в «Локомотиве». По его мнению, руководству «железнодорожников» нужно вернуть на пост рулевого Юрия Сёмина. Овчинников считает, что легендарный тренер выведет команду из кризиса.

«Если в срочном порядке не пригласить обратно Сёмина, всё закончится печально. Это его родной дом. За свой клуб он будет биться до конца», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что Юрий Павлович покинул пост главного тренера «Локомотива» по окончании сезона-2019/2020. Руководство клуба решило не продлевать с 74-летним наставником контракт.

В настоящий момент «железнодорожников» возглавляет немец Маркус Гисдоль. Под его руководством коллектив занимает шестое место в Премьер-лиге после 18 сыгранных туров.