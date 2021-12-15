Витория не согласен с увольнением и отказывается расторгать контракт со «Спартаком»

У руководства московского «Спартака» возникли проблемы с увольнением Руя Витории с поста главного тренера команды. Такая информация появилась в телеграм-канале журналиста Василия Конова.

Стало известно, что португальский специалист отказывается ставить подпись под документами о досрочном расторжении сотрудничества с «красно-белыми». Витория не согласен с решением «Спартака» по увольнению.

В связи с позицией Руя затягивается назначение итальянца Паоло Ваноли на пост рулевого «народной команды». Ранее сообщалось, что смена наставника будет официально оформлена 15 декабря.

Под руководством нынешнего тренерского штаба «красно-белые» идут на девятом месте в РПЛ и пробились в 1/8 финала Лиги Европы.