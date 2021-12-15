Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория не согласен с увольнением и отказывается расторгать контракт со «Спартаком»

15 Декабря 2021 • 11:48 Комментировать (11)

У руководства московского «Спартака» возникли проблемы с увольнением Руя Витории с поста главного тренера команды. Такая информация появилась в телеграм-канале журналиста Василия Конова.

Стало известно, что португальский специалист отказывается ставить подпись под документами о досрочном расторжении сотрудничества с «красно-белыми». Витория не согласен с решением «Спартака» по увольнению.

В связи с позицией Руя затягивается назначение итальянца Паоло Ваноли на пост рулевого «народной команды». Ранее сообщалось, что смена наставника будет официально оформлена 15 декабря.

Под руководством нынешнего тренерского штаба «красно-белые» идут на девятом месте в РПЛ и пробились в 1/8 финала Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (11)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Diman777
15 Декабря 2021 в 12:39
Давай Руй - натяни всё эту шайку лейку по полной)))
lokomotiv38
15 Декабря 2021 в 12:29
Удачи! Зело борзо и смело.
Mike101
15 Декабря 2021 в 12:25
Очередной беспочвенный вброс какого то не понятного журналистика.
jUMPER
15 Декабря 2021 в 12:00
ай...руй красава...))) ни так та проста таперь атагнать иво ат карыта...))) ниустойка в двайном тарифи..за маральный ущерп и душэвныя страдания
ингерман
15 Декабря 2021 в 12:15
ай бро сразу жа было видац шо он из цЫганов..и пущай покашмариц таперича свинорылых да разведец их ышо на пару каробак золоцых коронок и мешок бигудев.. )))
jUMPER
15 Декабря 2021 в 12:18
ай...бро..из нашых из кучирявых...))) настаясшый партугалацыган....))) ай на на нэй ни на таво нарвалися
ингерман
15 Декабря 2021 в 12:20
#эйнананэйдавихрюнделей! )))
jUMPER
15 Декабря 2021 в 12:27
ай...брат ..тама ужо давть нечива...))) усё из них таперь выдавют...))) астанитца токма атходы кишэчныя духавитыя...да разбито стара карыта...))) ай на на нэй самы горды парасяты
crocodile
15 Декабря 2021 в 12:37
как из "мойдодырки, у которого на старости совсем чайник протёк))" ?
ай дави-плюцуй, братка)
ILLNAT
15 Декабря 2021 в 11:59
Уволят по статье ТК РФ по несоответствию занимаемой должности.)
Spirit
15 Декабря 2021 в 11:52
Браво! Покашмарь этих недоумков в Спартаке, как они кошмарили тебя весь сезон!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
11:59 · Россия. Премьер-лига
Цорн назвал цель «Локомотива» на этот сезон
11:34 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев и Клаудиньо претендуют на звание лучшего игрока месяца в РПЛ
11:13 · Россия. Премьер-лига
Семак и Шварц - в числе претендентов на звание тренера месяца в РПЛ
09:51 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» оценили возможность подписания Жиркова и Кокорина 1
09:06 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может заплатить 14 млн евро за лучшего бомбардира Лиги конференций 1
08:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» украсил спину татуировкой с изображением льва 3 фото
08:42 · Россия. Премьер-лига
Азмун отказал «Зениту» в подписании нового контракта 4
14 Декабря
23:41 · Россия. Премьер-лига
Шварц пообещал продлить контракт «завтра» 1
22:42 · Россия. Премьер-лига
Все главные события 18-го тура РПЛ - видео 1 видео
22:15 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски прооперировали в Германии 1
21:49 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Четвёртый год уходим на перерыв на первом месте, это говорит о том, что мы сильнее наших соперников» 1
21:40 · Россия. Премьер-лига
Витория не прощался с игроками «Спартака»
20:52 · Россия. Премьер-лига
«Химки» попытаются выкупить у «Спартака» контракт Мирзова
20:44 · Россия. Премьер-лига
Скаут Великих рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак» при Ваноли 7
20:36 · Россия. Премьер-лига
Помощник Ваноли уже вылетел в Москву
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: