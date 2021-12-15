Акинфеев и Клаудиньо претендуют на звание лучшего игрока месяца в РПЛ

РПЛ дала старт голосованию за лучшего футболиста ноября-декабря в чемпионате России. Об этом рапортует пресс-служба лиги.

В шорт-лист номинантов попали пятеро игроков. За награду поборются следующие футболисты: Даниил Уткин («Ахмат»), Клаудиньо («Зенит»), Денис Макаров («Динамо» Москва), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матео Касьерра («Сочи»).

Победитель будет определен путем выбора болельщиков, а также экспертов телеканала «Матч Премьер» и РПЛ.

Чемпионат России ушел на зимний перерыв. После 18 туров лидером является петербургский «Зенит», который опережает ближайшего преследователя на два балла.