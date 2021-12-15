Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев и Клаудиньо претендуют на звание лучшего игрока месяца в РПЛ

15 Декабря 2021 • 11:34 Комментировать

РПЛ дала старт голосованию за лучшего футболиста ноября-декабря в чемпионате России. Об этом рапортует пресс-служба лиги.

В шорт-лист номинантов попали пятеро игроков. За награду поборются следующие футболисты: Даниил Уткин («Ахмат»), Клаудиньо («Зенит»), Денис Макаров («Динамо» Москва), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матео Касьерра («Сочи»).

Победитель будет определен путем выбора болельщиков, а также экспертов телеканала «Матч Премьер» и РПЛ.

Чемпионат России ушел на зимний перерыв. После 18 туров лидером является петербургский «Зенит», который опережает ближайшего преследователя на два балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Даниил Уткин Денис Макаров Клаудиньо Матео Касьерра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
11:59 · Россия. Премьер-лига
Цорн назвал цель «Локомотива» на этот сезон
11:34 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев и Клаудиньо претендуют на звание лучшего игрока месяца в РПЛ
11:13 · Россия. Премьер-лига
Семак и Шварц - в числе претендентов на звание тренера месяца в РПЛ
09:51 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» оценили возможность подписания Жиркова и Кокорина 1
09:06 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может заплатить 14 млн евро за лучшего бомбардира Лиги конференций 1
08:50 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» украсил спину татуировкой с изображением льва 3 фото
08:42 · Россия. Премьер-лига
Азмун отказал «Зениту» в подписании нового контракта 4
14 Декабря
23:41 · Россия. Премьер-лига
Шварц пообещал продлить контракт «завтра» 1
22:42 · Россия. Премьер-лига
Все главные события 18-го тура РПЛ - видео 1 видео
22:15 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски прооперировали в Германии 1
21:49 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Четвёртый год уходим на перерыв на первом месте, это говорит о том, что мы сильнее наших соперников» 1
21:40 · Россия. Премьер-лига
Витория не прощался с игроками «Спартака»
20:52 · Россия. Премьер-лига
«Химки» попытаются выкупить у «Спартака» контракт Мирзова
20:44 · Россия. Премьер-лига
Скаут Великих рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак» при Ваноли 7
20:36 · Россия. Премьер-лига
Помощник Ваноли уже вылетел в Москву
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: