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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак и Шварц - в числе претендентов на звание тренера месяца в РПЛ

15 Декабря 2021 • 11:13 Комментировать

РПЛ запустила голосование за лучшего тренера ноября-декабря в чемпионате России. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В список претендентов на индивидуальную награду включены пятеро специалистов. За приз поборются: Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо» Москва), Игорь Шалимов («Урал), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Андрей Талалаев («Ахмат»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков, а также экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

РПЛ ушла на зимний перерыв, в чемпионате сыграно 18 туров. Единоличным лидером турнира является «Зенит», вторым идет «Динамо», а третьим – «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Игорь Шалимов Андрей Талалаев Игорь Осинькин Сандро Шварц
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