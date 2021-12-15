Семак и Шварц - в числе претендентов на звание тренера месяца в РПЛ

РПЛ запустила голосование за лучшего тренера ноября-декабря в чемпионате России. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В список претендентов на индивидуальную награду включены пятеро специалистов. За приз поборются: Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо» Москва), Игорь Шалимов («Урал), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Андрей Талалаев («Ахмат»).

Победитель будет определен путем голосования болельщиков, а также экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

РПЛ ушла на зимний перерыв, в чемпионате сыграно 18 туров. Единоличным лидером турнира является «Зенит», вторым идет «Динамо», а третьим – «Сочи».