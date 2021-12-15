В «Урале» оценили возможность подписания Жиркова и Кокорина

В екатеринбургском «Урале» высказались о возможном усилении команды в январское трансферное окно. Об этом в беседе с журналистами «РБ Спорт» поведал президент клуба Григорий Иванов.

Руководитель отметил, что селекционный отдел клуба работает круглый год. На прицеле «Урала» есть некоторые футболисты.

Также Иванову задали вопрос о возможном переходе Юрия Жиркова и Александра Кокорина. Президент заявил, что защитника точно не будет в клубе. Что касается Кокорина, то его трансфер тоже маловероятен из-за больших затрат на зарплату.

После 18 туров «Урал» занимает 12-е место в таблице РПЛ.