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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» может заплатить 14 млн евро за лучшего бомбардира Лиги конференций

15 Декабря 2021 • 09:06 Комментировать

Бразильский голеадор Артур Кабрал, выступающий в чемпионате Швейцарии за «Базель», по-прежнему находится в шорт-листе петербургского «Зенита».

По сообщениям журналиста Андре Эрнана, «сине-бело-голубые» планируют сделать предложение по трансферу 23-летнего игрока этой зимой. Сумма сделки может составить 11 миллионов евро плюс три миллиона бонусов.

Также в услугах Кабрала заинтересована каталонская «Барселона», испытывающая проблемы в атакующей линии. Серхио Агуэро близок к завершению карьеры из-за проблем с сердцем, а Ансу Фати регулярно травмируется.

В текущем сезоне Кабрал отметился 13 голами в 12 поединках Лиги конференций.

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Зенит Артур Кабрал
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