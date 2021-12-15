Легионер петербургского «Зенита» Малком украсил свою спину татуировкой. Бразильский футболист нанес на тело изображение льва и львят. Об этом полузащитник сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта, прикрепив снимок рисунка.

Стоит отметить, что клубным талисманом петербургского клуба является лев.

Малком стал игроком «сине-бело-голубых» в 2019 году, он перебрался на «Газпром Арену» из каталонской «Барселоны». Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне РПЛ на счету бразильца три гола и шесть ассистов в 13 поединках.