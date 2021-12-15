Азмун отказал «Зениту» в подписании нового контракта

Петербургскому «Зениту» не удастся сохранить в своих рядах иранского форварда Сердара Азмуна. Согласно сведениям Calciomercato, руководство «сине-бело-голубых» предприняло очередную попытку согласовать с игроком новый контракт, однако получило категорический отказ.

Нападающий не намерен оставаться в российском чемпионате. Сердар настроен продолжить карьеру в Европе. Ранее сообщалось, что новым местом работы Азмуна станет французский «Лион». Стороны уже провели переговоры и договорились и подписании контракта.

Не исключено, что сделка будет оформлена в зимнее трансферное окно. «Лиону» осталось согласовать с чемпионом РПЛ сумму отступных за игрока.