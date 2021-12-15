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Брага: «Это всё по-спартаковски: убрать тренера после победы в группе Лиги Европы и назначить неопытного» эксклюзив

15 Декабря 2021 • 08:21 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию вокруг фигуры главного тренера московского «Спартака».

- Это всё по-спартаковски: убрать тренера после победы в группе Лиге Европы, чтобы назначить вместо него человека, который никогда не тренировал профессиональную команду самостоятельно. Поражение от «Сочи» – суперассист в этом плане для руководства «Спартака». Но увольнение Витории нельзя назвать логичным, решение о нём приняли ещё до этого матча. Если бы «Спартак» выиграл у «Сочи» 4:0, было бы то же самое. Это «Спартак», и я в отношении него ничему не удивлюсь.

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Евро-Футбол.Ру,
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