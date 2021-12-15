Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев, ныне возглавляющий песчанокопскую «Чайку», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил грядущие перемены на тренерском мостике московского «Спартака». С высокой долей вероятности португальского специалиста Руя Виторию на посту наставника «красно-белых» сменит итальянский тренер Паоло Ваноли.

- Хорошего для клуба в этой ситуации мало, конечно. В «Спартаке» слишком часто меняют тренеров. Когда назначают нового, с ним же общаются, правильно? Беседуют, обсуждают концепцию, стиль игры. Тренер выдвигает свои условия по комплектованию команды и так далее. Но у «Спартака», я так понял, в этом плане всё спонтанно. Такое ощущение, что там гадают на кофейной гуще. Ткнули пальцем в небо: а давай того возьмём. В клубе, условно, есть итальянский след, и выбор пал на Ваноли.

У «Спартака» системная ошибка в организации процессов в клубе и в менеджменте, это его глобальная проблема. Как говорится, стабильность – это признак класса, и когда вместо неё идёт шараханье из стороны в сторону, ничего хорошего не предвидится. Тренер начал работать, и у него нет футболистов экстра-класса, а команда всё равно должна обыгрывать «Зенит» и становиться чемпионом? Но как это сделать, когда игроки не соответствую такому уровню мастерства? Я говорю сейчас не в обиду ребятам, которые стараются, бьются и сражаются на поле.

Теперь придёт в «Спартак» парень из Италии, никогда раньше не работавший главным тренером. И какие ожидания? Когда с Ваноли вели переговоры, то узнали, что он какой-то сумасшедший гуру, который с этими футболистами выведет «Спартак» в Лигу чемпионов и сделает его чемпионом страны? Нет, наверное. Всё, что делает руководство московского клуба, немножко неправильно, мягко говоря.

Оценить Виторию сейчас трудно – слишком мало он тренировал «Спартак». Полсезона – это ни о чём. Дали бы человеку проработать хотя бы полноценный год. Купили бы ему футболистов, оценили бы стиль игры, ещё что-то. Забавно наблюдать за происходящим в «Спартаке». Смешно даже, честно говоря. Это странная команда, уже не народная. Огромная армия болельщиков у «Спартака» осталась, но сама команда сейчас игрушка в чьих-то руках, не более того.