Шварц пообещал продлить контракт «завтра»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на клубном канале в YouTube ответил на вопросы болельщиков.

- Учите ли вы русский язык?

- Да, я учу русский два раза в неделю, а когда получается, то три. Могу сказать, что делаю небольшие успехи.

- Каким вы видите «Динамо» через 2-3 года?

- Что касается нашей работы в футболе, то здесь нужно постоянно двигаться вперед и развиваться. Очевидно, что невозможно всегда успешно выступать, но мы стремимся улучшать и оттачивать наши футбольные принципы и философию игры. Вот наша задача. Мы должны каждый день работать, чтобы шаг за шагом развиваться дальше.

- Какой вопрос от российских журналистов надоел больше всего?

- Не могу сказать, что меня раздражают какие-то вопросы. Я с удовольствием общаюсь на тему футбола, а не на личные темы. Мне нравятся детальные вопросы по игре, возможно, о следующем сопернике, задачах, которые стоят перед нами. Могу сказать по опыту работы здесь, что у нас сложилась хорошая коммуникация с журналистами на пресс-конференциях. Мы находим общий язык друг с другом. Иногда на некоторые вопросы я не так охотно отвечаю, что вполне нормально.

- Если бы не стали тренером, чем бы занимались?

- Мне повезло, после карьеры игрока я сразу перешел на тренерскую должность, смог получить первый опыт. Не было времени задуматься, чем бы я занимался, если бы не сидел сейчас и не рассказывал бы о своей команде. Тогда бы я рассказывал о команде в качестве футбольного журналиста.

- Какой ваш любимый игрок за всю историю футбола? Тренер?

- Будучи ребенком, я был большим поклонником команды «Вердер» из Бремена с Руди Фёллером. Они выступали в еврокубках, я смотрел много матчей «Вердера». В то время Руди невероятно успешно выступал за свой клуб. Руди Фёллер был игроком, который дал мне свою игровую майку.

- Сандро, когда продлите контракт с «Динамо»?

- (с улыбкой после паузы и по-русски) Завтра!