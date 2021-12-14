Шиманьски прооперировали в Германии

Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски сразу после окончания первой части сезона 2021/22 лёг под нож хирурга. В немецкой клинике лидеру «бело-голубых» удалили паховую грыжу.

Пресс-служба «Динамо» отдельно сообщает, что операция игрока не имеет отношения к травме в поединке с «Уфой», из-за которой поляк все же не успел восстановиться к сражению с «Зенитом» в заключительном матче года.

Предполагается, что Шиманьски вернется в расположение «Динамо» вместе с партнерами после выхода из отпуска.

В 16 поединках Премьер-лиги поляк забил пять мячей и в шести случаях ассистировал партнерам.