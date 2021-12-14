Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шиманьски прооперировали в Германии

14 Декабря 2021 • 22:15 Комментировать

Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски сразу после окончания первой части сезона 2021/22 лёг под нож хирурга. В немецкой клинике лидеру «бело-голубых» удалили паховую грыжу.

Пресс-служба «Динамо» отдельно сообщает, что операция игрока не имеет отношения к травме в поединке с «Уфой», из-за которой поляк все же не успел восстановиться к сражению с «Зенитом» в заключительном матче года.

Предполагается, что Шиманьски вернется в расположение «Динамо» вместе с партнерами после выхода из отпуска.

В 16 поединках Премьер-лиги поляк забил пять мячей и в шести случаях ассистировал партнерам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Себастиан Шиманьски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
22:42 · Россия. Премьер-лига
Все главные события 18-го тура РПЛ - видео видео
22:15 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски прооперировали в Германии
21:49 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Четвёртый год уходим на перерыв на первом месте, это говорит о том, что мы сильнее наших соперников» 1
21:40 · Россия. Премьер-лига
Витория не прощался с игроками «Спартака»
20:52 · Россия. Премьер-лига
«Химки» попытаются выкупить у «Спартака» контракт Мирзова
20:44 · Россия. Премьер-лига
Скаут Великих рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак» при Ваноли 3
20:36 · Россия. Премьер-лига
Помощник Ваноли уже вылетел в Москву
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Ваноли станет тренером «Спартака» в ближайшие часы - журналист
18:52 · Россия. Премьер-лига
​КДК рассмотрит расистские выкрики фанатов «Динамо» на матче с «Зенитом»
18:44 · Россия. Премьер-лига
​«Федун и его «повариха»: Кафельников снова критикует руководство «Спартака» 2
18:38 · Россия. Премьер-лига
​Агент: «Хлусевич был в шорт-листах европейских клубов из топ-5» 1
18:31 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили обвинил Федуна в нарушении человеческой этики 1
18:22 · Россия. Премьер-лига
​«Нижний Новгород» планирует подписать новичков в каждую из линий
16:10 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис назвал происходящее в «Спартаке» клоунадой 8
15:58 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА отправился в отпуск 1
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: