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Семак: «Четвёртый год уходим на перерыв на первом месте, это говорит о том, что мы сильнее наших соперников»

14 Декабря 2021 • 21:49 Комментировать (1)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Динамо» (1:1) и первой части сезона.

- Настроение нормальное. Могло быть лучше, но учитывая потери, качество нашей игры во втором тайме упало. Вследствие этого позволили сопернику слишком много у наших ворот и победу не удержали, но это что касается игры. В основном, думаю, у нас неплохой отрезок был. Главное результат.

Прекрасно, что мы на первом месте, что мы четвертый год уходим на перерыв на первом месте, это говорит о том, что мы сильнее наших соперников. Но вопросов много, проблемы наши знаем, будем над ними усиленно работать зимой, - заявил Семак YouTube-каналу «Футбольная столица».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Комментарии (1)
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biz_plan
14 Декабря 2021 в 22:00
У меня дед говорил - молодец среди овец.
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