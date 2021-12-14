Семак: «Четвёртый год уходим на перерыв на первом месте, это говорит о том, что мы сильнее наших соперников»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Динамо» (1:1) и первой части сезона.

- Настроение нормальное. Могло быть лучше, но учитывая потери, качество нашей игры во втором тайме упало. Вследствие этого позволили сопернику слишком много у наших ворот и победу не удержали, но это что касается игры. В основном, думаю, у нас неплохой отрезок был. Главное результат.

Прекрасно, что мы на первом месте, что мы четвертый год уходим на перерыв на первом месте, это говорит о том, что мы сильнее наших соперников. Но вопросов много, проблемы наши знаем, будем над ними усиленно работать зимой, - заявил Семак YouTube-каналу «Футбольная столица».