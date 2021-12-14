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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Витория не прощался с игроками «Спартака»

14 Декабря 2021 • 21:40 Комментировать

После завершения матча с «Сочи»  в РПЛ (0:3) команда «Спартака» провела вечер и начало ночи в сочинском ресторане. Это был отличный момент для главного тренера Руя Витории попрощаться с футболистами «красно-белых» в неформальной обстановке. Тем не менее, как сообщил телеграм-каналу «Мутко против» один из футболистов спартаковской команды, португальский специалист не стал использовать такой шанс. Не было прощальной речи и в самолете, а ведь после этого «Спартак» соберется вместе перед началом зимних сборов.

Считается, что в ближайшее время Витория покинет клуб и уступит свой пост Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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