Витория не прощался с игроками «Спартака»

После завершения матча с «Сочи» в РПЛ (0:3) команда «Спартака» провела вечер и начало ночи в сочинском ресторане. Это был отличный момент для главного тренера Руя Витории попрощаться с футболистами «красно-белых» в неформальной обстановке. Тем не менее, как сообщил телеграм-каналу «Мутко против» один из футболистов спартаковской команды, португальский специалист не стал использовать такой шанс. Не было прощальной речи и в самолете, а ведь после этого «Спартак» соберется вместе перед началом зимних сборов.

Считается, что в ближайшее время Витория покинет клуб и уступит свой пост Паоло Ваноли.