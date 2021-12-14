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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» попытаются выкупить у «Спартака» контракт Мирзова

14 Декабря 2021 • 20:52 Комментировать

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков уверен, что Резуан Мирзов стал бы усилением команды в долгосрочной перспективе, если удастся выкупить его контракт у «Спартака».

- Он — важная часть нашей команды и один из лидеров, - заявил Терюшков Sport24.

Терюшков также добавил, что в арендной сделке с «красно-белыми» по 28-летнему футболисту есть пункт о выкупе контракта, и «Химки» обязательно попытаются его активировать.

Напомним, что летом 2019 года «Спартак» заплатил «Ростову» 4 млн евро за Мирзова, но он не смог там заиграть и с небольшим перерывом с осени прошлого года выступает за «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Роман Терюшков Резуан Мирзов
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