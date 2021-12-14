Скаут Великих рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак» при Ваноли

Скаут Алекс Великих помог болельщикам понять, кто же такой Паоло Ваноли, который по настойчивым слухам вот-вот возглавит «Спартак».

- [Футбол Ваноли] похож на стиль Конте, но больше Ваноли все же ставит футбол, похожий на тот, что ставит Симоне Индзаги в «Интере», - приводит слова скаута «Спорт день за днём».

Также Великих добавил, что в «Интере» Ваноли помогал игрокам, указывая на хронические ошибки, и помогал их исправлять. Также в его обязанности входили тактические установки и персональные задания для каждого футболиста.

Предполагается, что Ваноли сменит на тренерском мостике «Спартака» Руя Виторию, под началом которого экс-чемпионы провально играют в РПЛ.