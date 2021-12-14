Помощник Ваноли уже вылетел в Москву

Известный по игре в «Фиорентине» Марко Донадель вылетел в Москву, побывав на клубной базе флорентийцев, где также работал наставником молодёжной команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Планируется, что Донадель будет «правой рукой» нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, который должен прибыть в расположение клуба уже в среду. Итальянские специалисты намерены находиться в Москве до конца текущей недели.

Напомним, что последние полгода в «красно-белой» команде работал португалец Руй Витория, под его руководством спартаковцы выиграли группу Лиги Европы и занимают девятое место в РПЛ.