​Ваноли станет тренером «Спартака» в ближайшие часы - журналист

Информация о том, что главным тренером «Спартака» станет Паоло Ваноли, появляется и в Италии. Журналист и инсайдер Джанлуиджи Лонгари написал на своей страничке в «Твиттере», что Ваноли примет «красно-белых» уже в ближайшие часы. Также журналист анонсирует пришествие в московский клуб Луки Каттани на должность спортивного директора.

«Спартак» до сих пор никаких официальных комментариев по поводу ситуации на тренерском мостике не давал. Евгений Мележиков накануне рассказал, что судьбу Руя Витории решит совет директоров во вторник. Также генеральный директор «красно-белых» анонсировал приход спортивного директора, не называя фамилии.