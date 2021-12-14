Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​КДК рассмотрит расистские выкрики фанатов «Динамо» на матче с «Зенитом»

14 Декабря 2021 • 18:52 Комментировать

В четверг вечером состоится заседание КДК РФС. Комитет рассмотрит ряд ситуаций, которые имели место быть в матчах заключительного тура чемпионата России в 2021 календарном году.

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал ТАСС о некоторых ситуациях, включённых в повестку дня. Среди них – расистские выкрики из одного из секторов с фанатами «Динамо» во время матча против «Зенита».

Также КДК рассмотрит удаление Кристиана Нобоа, случившееся в матче «Сочи» против «Спартака». Григорьянц отметил, что эквадорский игрок сочинского клуба получил приглашение на заседание.

Чемпионат России возобновится в конце зимы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Артур Григорьянц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
18:52 · Россия. Премьер-лига
​КДК рассмотрит расистские выкрики фанатов «Динамо» на матче с «Зенитом»
18:44 · Россия. Премьер-лига
​«Федун и его «повариха»: Кафельников снова критикует руководство «Спартака» 1
18:38 · Россия. Премьер-лига
​Агент: «Хлусевич был в шорт-листах европейских клубов из топ-5» 1
18:31 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили обвинил Федуна в нарушении человеческой этики 1
18:22 · Россия. Премьер-лига
​«Нижний Новгород» планирует подписать новичков в каждую из линий
16:10 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис назвал происходящее в «Спартаке» клоунадой 4
15:58 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА отправился в отпуск 1
15:52 · Россия. Премьер-лига
​Цорн рассказал о планах «Локомотива» на трансферном рынке
15:36 · Россия. Премьер-лига
​Технический комитет РФС поддержал идею переноса мартовского тура РПЛ ради сборной России
15:30 · Россия. Премьер-лига
​Агент рассказал о травме Малкома
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо: «Увольнение Руя Витории будет большой ошибкой «Спартака», это топ-тренер» 2
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Стала известна цена разбитого монитора, который оплатил вратарь «Спартака» 1
14:18 · Россия. Премьер-лига
​Калиниченко выругался в адрес руководства «Спартака», оценивая работу Руя Витории 4
13:57 · Россия. Премьер-лига
​Красивый поступок Селихова: он перевёл журналисту деньги на монитор, который сломался из-за Кофрие 1
13:44 · Россия. Премьер-лига
Сычёв недоволен, что Месси выиграл «Золотой мяч» 2
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: