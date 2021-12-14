​КДК рассмотрит расистские выкрики фанатов «Динамо» на матче с «Зенитом»

В четверг вечером состоится заседание КДК РФС. Комитет рассмотрит ряд ситуаций, которые имели место быть в матчах заключительного тура чемпионата России в 2021 календарном году.

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал ТАСС о некоторых ситуациях, включённых в повестку дня. Среди них – расистские выкрики из одного из секторов с фанатами «Динамо» во время матча против «Зенита».

Также КДК рассмотрит удаление Кристиана Нобоа, случившееся в матче «Сочи» против «Спартака». Григорьянц отметил, что эквадорский игрок сочинского клуба получил приглашение на заседание.

Чемпионат России возобновится в конце зимы.