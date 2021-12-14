​«Федун и его «повариха»: Кафельников снова критикует руководство «Спартака»

«Спартак» остаётся, пожалуй, самым обсуждаемым клубом России. Эксперты и болельщики едва ли не каждый день высказываются по поводу происходящего в московском клубе. Повод есть почти всегда. Вот сейчас, например, обсуждается ожидаемая отставка Руя Витории с должности главного тренера команды.

С критикой в адрес руководства «Спартака» в очередной раз обрушился известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников. Он является болельщиком московского клуба.

«Пока у руля команды Федун и его «повариха», нас ничего хорошего не ждёт! Аксиома», - написал Кафельников на своей страничке в «Твиттере».

Ожидается, что на днях главным тренером «Спартака» станет Паоло Ваноли, который ранее работал в штабе Антонио Конте.