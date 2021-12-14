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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Федун и его «повариха»: Кафельников снова критикует руководство «Спартака»

14 Декабря 2021 • 18:44 Комментировать (1)

«Спартак» остаётся, пожалуй, самым обсуждаемым клубом России. Эксперты и болельщики едва ли не каждый день высказываются по поводу происходящего в московском клубе. Повод есть почти всегда. Вот сейчас, например, обсуждается ожидаемая отставка Руя Витории с должности главного тренера команды.

С критикой в адрес руководства «Спартака» в очередной раз обрушился известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников. Он является болельщиком московского клуба.

«Пока у руля команды Федун и его «повариха», нас ничего хорошего не ждёт! Аксиома», - написал Кафельников на своей страничке в «Твиттере».

Ожидается, что на днях главным тренером «Спартака» станет Паоло Ваноли, который ранее работал в штабе Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Евгений Кафельников
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
lazarevs08
14 Декабря 2021 в 19:10
И что? Повариха испугалась? Федун прозрел? Наивно ожидать, что это зажравшееся племя посмотрит на себя в зеркало и ужаснется.
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