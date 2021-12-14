​Агент: «Хлусевич был в шорт-листах европейских клубов из топ-5»

С начала 2022 года Даниил Хлусевич будет футболистом «Спартака». О сделке между московским клубом и тульским «Арсеналом» было объявлено ещё в начале ноября.

Агент Олег Мавренков, который работает с Даниилом Хлусевичем, рассказал, что у 20-летнего футболиста был ряд других предложений.

«Также Даня был в шорт-листах нескольких европейских клубов из топ-5», - добавил представитель игрока в комментарии для sport24.

В сезоне 2021/2022 Даниил Хлусевич провёл за «Арсенал» 18 матчей в различных соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов и два результативных паса.