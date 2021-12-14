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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили обвинил Федуна в нарушении человеческой этики

14 Декабря 2021 • 18:31 Комментировать (1)

В самое ближайшее время «Спартак», как ожидается, объявит об отставке Руя Витории с должности главного тренера команды. Ветеран московского клуба Анзор Кавазашвили видит в таком подходе Леонида Федуна нарушение человеческой этики, о чём он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«При Федуне меняется девятнадцатый тренер, просто удивительно. Тренер за полгода не может команду сделать», - сказал Кавазашвили, добавив, что тренеру нужно больше времени для знакомства с командой и её изучения. Также ветеран отметил, что клуб летом приобрёл только одного «середняка из Бельгии», имея ввиду Максимилиано Кофрие. 

Отметим, что «Спартак» после 18 туров чемпионата России располагается на девятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Леонид Федун Руй Витория
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Комментарии (1)
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wertygaz
14 Декабря 2021 в 18:37
Согласен, и даже не удивлен что теперь ассистент. Просто нормальные тренеры не пойдут в Спартак. Пока такое отношение к тренерам.
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