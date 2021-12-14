​Кавазашвили обвинил Федуна в нарушении человеческой этики

В самое ближайшее время «Спартак», как ожидается, объявит об отставке Руя Витории с должности главного тренера команды. Ветеран московского клуба Анзор Кавазашвили видит в таком подходе Леонида Федуна нарушение человеческой этики, о чём он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«При Федуне меняется девятнадцатый тренер, просто удивительно. Тренер за полгода не может команду сделать», - сказал Кавазашвили, добавив, что тренеру нужно больше времени для знакомства с командой и её изучения. Также ветеран отметил, что клуб летом приобрёл только одного «середняка из Бельгии», имея ввиду Максимилиано Кофрие.

Отметим, что «Спартак» после 18 туров чемпионата России располагается на девятой позиции в турнирной таблице.