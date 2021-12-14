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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Нижний Новгород» планирует подписать новичков в каждую из линий

14 Декабря 2021 • 18:22 Комментировать

Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора «Нижнего Новгорода», высказался по поводу планов клуба на зиму.

По словам Измайлова для ТАСС, клуб планирует активную работу на трансферном рынке. Директор сказал, что нижегородцы могут подписать новых футболистов в каждую из линий.

Также Измайлов сказал, что команда выйдет из отпуска 14 января, после чего проведёт два учебно-тренировочных сбора в Турции.

После 18 сыгранных туров Премьер-лиги «Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр.

Чемпионат России возобновится в конце августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Равиль Измайлов
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