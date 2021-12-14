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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис назвал происходящее в «Спартаке» клоунадой

14 Декабря 2021 • 16:10 Комментировать (2)

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу происходящего в «Спартаке».

Напомним, что в ближайшие часы клуб должен объявить об отставке Руя Витории. Ожидается, что команду примет итальянец Паоло Ваноли.

«Из года в год мы видим эту картину. Уже все смеются про «спартаковский цикл». Клоунада в чистом виде», - поделился своими мыслями Канчельскис, чьи слова приводит sport24.

По словам Канчельскиса, в «Спартаке» происходит бардак, а виноватым делают тренера. При этом экс-игрок «Манчестер Юнайтед» не понимает, в чём виноват Руй Витория. Канчельскис сказал, что состав команды не был усилен, а атмосфера вокруг была ужасной.

«Спартак» завершил первую часть сезона на девятой позиции в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Руй Витория
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
14 Декабря 2021 в 17:12
Уже все смеются про «спартаковский цикл»
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ай про ентоц цикл усе давно фсё поняли - 28 дней называца.. )))
Diman777
14 Декабря 2021 в 17:02
Все всё видят, но сделать ничего решаются, так и живём...
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