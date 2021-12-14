​ЦСКА отправился в отпуск

На официальном сайте ЦСКА была размещена информация об уходе команды в отпуск. Футболисты будут отдыхать до 10 января. Затем они соберутся для прохождения медицинского осмотра и отправятся на зимний учебно-тренировочный сбор в испанский Кампоамор. Вылет московских «армейцев» в Испанию запланирован на 12 января.

После 18 сыгранных туров чемпионата России ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. Команда Алексея Березуцкого всего на один балл отстаёт от «Сочи», замыкающего тройку лидеров Премьер-лиги.

Отметим, что футбольный сезон в России возобновится в конце февраля.