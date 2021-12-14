​Цорн рассказал о планах «Локомотива» на трансферном рынке

Томас Цорн, занимающий должность спортивного директора «Локомотива», поговорил о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Конечно, покупки будут. Мы должны усилить некоторые позиции. Это связано и с тем, что есть травмированные. И есть позиции, которые в нашем составе на 100% не закрыты полностью так, как мы этого хотим. Какие-то покупки будут, но какие именно, я сейчас не скажу.

Остались ли деньги на трансферы после летних затрат? У нас заложено в стратегии, что зимой мы будем дополнять команду», - сказал Цорн Нобелю Арустамяну в новом выпуске на его YouTube-канале, посвящённом «Локомотиву».