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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Технический комитет РФС поддержал идею переноса мартовского тура РПЛ ради сборной России

14 Декабря 2021 • 15:36 Комментировать

Во вторник в «Доме футбола» состоялось заседание технического комитета РФС. Как рассказал журналистам член тренерского штаба сборной России Николай Писарев, который выступал с докладом, комитет поддержал идею с переносом 22-го тура Премьер-лиги. Матчи этого игрового дня должны пройти 19-20 марта.

Как известно, уже 24 марта сборная России проведёт домашний матч против поляков в полуфинале стыковых игр за право выступить на чемпионате мира. Если команда Валерия Карпина победит, то её ждёт решающая битва за путёвку в Катар со шведами или чехами.

Напомним, что матч Россия – Польша пройдёт в «Лужниках», как и потенциальный финал. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Николай Писарев РПЛ
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