​Агент рассказал о травме Малкома

Нападающий «Зенита» Малком был заменён по ходу воскресного матча команды против «Динамо» в чемпионате России. По поводу состояния бразильского футболиста высказался его агент Луис Фернандо Гарсия.

«Ничего критичного. Травма не настолько серьёзная», - высказался агент для sport24, отметив, что Малком точно восстановится к старту второй части текущего сезона.

Напомним, что «Зенит» и «Динамо» в воскресенье сыграли вничью в Москве со счётом 1:1. Питерцы ушли на зимние каникулы на первом месте в таблице Премьер-лиги, опережая «Динамо» на два зачётных балла.

В сезоне 2021/2022 Малком провёл за «Зенит» 20 матчей. На счету бразильца 3 гола и 7 голевых передач.