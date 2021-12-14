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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Калиниченко выругался в адрес руководства «Спартака», оценивая работу Руя Витории

14 Декабря 2021 • 14:18 Комментировать (2)

Ожидается, что в ближайшие часы «Спартак» объявит об уходе Руя Витории с должности главного тренера команды. По поводу работы португальского тренера высказался бывший игрок московского клуба Максим Калиниченко.

В своём телеграм-канале «Калина25» Калиниченко написал, что он рад тому, что тренерский штаб во главе с Руем Виторией уходит с высоко поднятой головой.

«Результат, в условиях полнейшего ******** [безразличия] руководства, не просто достойный, а невероятный. Да, не без везения. А на что прикажете надеяться в таких обстоятельствах?» - написал Калиниченко.

Напомним, что «Спартак» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе. Что до чемпионата, то команда после 18 туров располагается на девятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Калиниченко Руй Витория
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
redwhite1959
14 Декабря 2021 в 14:23
Макс - как всегда - объективен! Плохо, что над Федуном в "Спартаке"никого нет, который бы вместо Руя разогнал бы к чёртовой матери всю эту шайку-лейку, именуемую "руководством"!
id152079006
14 Декабря 2021 в 15:59
Почему над Федуном никого нет? Есть товарищ по имени Вагиз.
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