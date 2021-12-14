​Калиниченко выругался в адрес руководства «Спартака», оценивая работу Руя Витории

Ожидается, что в ближайшие часы «Спартак» объявит об уходе Руя Витории с должности главного тренера команды. По поводу работы португальского тренера высказался бывший игрок московского клуба Максим Калиниченко.

В своём телеграм-канале «Калина25» Калиниченко написал, что он рад тому, что тренерский штаб во главе с Руем Виторией уходит с высоко поднятой головой.

«Результат, в условиях полнейшего ******** [безразличия] руководства, не просто достойный, а невероятный. Да, не без везения. А на что прикажете надеяться в таких обстоятельствах?» - написал Калиниченко.

Напомним, что «Спартак» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе. Что до чемпионата, то команда после 18 туров располагается на девятой позиции.