Сычёв недоволен, что Месси выиграл «Золотой мяч»

Известный в прошлом российский форвард Дмитрий Сычёв остался недоволен итогами голосования за «Золотой мяч». Престижный приз в седьмой раз в карьере выиграл аргентинский нападающий Лионель Месси.

По мнению Сычёва, индивидуальную награду должен был получить польский голеадор Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию».

«Левандовски - лучший, он заслужил награду. Роберт на протяжении всего года стабильно забивает. Мне это решение не понравилось», - передает слова Дмитрия Sport24.

По итогам голосования журнала France Football Месси опередил Левандовски на 33 балла.