«Спартак» вынес решение по Витории

Руководство московского «Спартака» приняло решение об увольнении португальского специалиста Руя Витории.

«Спорт-экспресс» утверждает, что в настоящий момент представители «красно-белых» ведут переговоры со стороной тренера о досрочном расторжении трудового договора. Официально «красно-белые» объявят об уходе 51-летнего специалиста в среду, 15 декабря. На его место будет приглашен итальянец Паоло Ваноли, долгое время работавший ассистентом Антонио Конте.

Витория был назначен главным тренером «Спартака» летом 2021 года. Стороны подписали контракт до конца сезона-2022/2023.

На зимнюю паузу в РПЛ «народная команда» ушла на девятом месте. При этом клуб смог квалифицироваться в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе.

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