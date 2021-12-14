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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» вынес решение по Витории

14 Декабря 2021 • 13:30 Комментировать (2)

Руководство московского «Спартака» приняло решение об увольнении португальского специалиста Руя Витории.

«Спорт-экспресс» утверждает, что в настоящий момент представители «красно-белых» ведут переговоры со стороной тренера о досрочном расторжении трудового договора. Официально «красно-белые» объявят об уходе 51-летнего специалиста в среду, 15 декабря. На его место будет приглашен итальянец Паоло Ваноли, долгое время работавший ассистентом Антонио Конте.

Витория был назначен главным тренером «Спартака» летом 2021 года. Стороны подписали контракт до конца сезона-2022/2023.

На зимнюю паузу в РПЛ «народная команда» ушла на девятом месте. При этом клуб смог квалифицироваться в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе.

В «Спартаке» назвали три задачи команды на остаток сезона

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
aprel04k@gmail.com
14 Декабря 2021 в 13:49
А что толку, сколько было тренеров иностранных, надо весь спартак разгонять и тренера россиянина брать и игроков, а так все по-прежнему будет 20 лет на это безобразие смотрим со Спартаком, лучше в 1 лиге играл и то лучше смотреть.
sierge
14 Декабря 2021 в 13:34
Еще один ассистент Конте? ну первый был не плох)
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