«Спартак» может продать Айртона

Бразильский защитник Айртон Лукас может уйти из московского «Спартака» в связи с возможным приходом в «народную команду» Леона Классена из австрийского «Тироля». Об этом сообщил посредством своего телеграм-канала журналист Вячеслав Короткин.

При этом «красно-белые» не станут продавать легионера в январское трансферное окно. Столичный клуб хочет оставить Айртона в команде до конца сезона, после чего выставит его на трансфер.

Действующий трудовой договор 24-летнего бразильца с «красно-белыми» рассчитан до 2024 года.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Айртон провел 17 поединков, сделал голевую передачу и получил четыре желтые карточки.