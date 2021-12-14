Назван самый посещаемый клуб Москвы в этом сезоне РПЛ

В чемпионате России подошла к завершению первая часть сезона-2021/2022. По ее итогам был определен самый посещаемый клуб Москвы. Им стало «Динамо», об этом сообщается в телеграм-канале «бело-голубых».

Общая посещаемость домашних матчей команды Сандро Шварца составляет 72051. Средняя посещаемость – 7205.

Второе место занял «Спартак» при общей посещаемости 48051 и средней – 5339. Далее расположились ЦСКА (39912 – 4989) и «Локомотив» (27269 – 3409).

После 18 туров лидером российской Премьер-лиги является петербургский «Зенит». Вторым идет «Динамо», а тройку лидеров замыкает «Сочи».