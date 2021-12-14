Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с Желько Бувачем. На официальном сайте московского клуба говорится о том, что новый трудовой договор заместителя генерального директора «бело-голубых» по спорту рассчитан до завершения сезона 2023/2024.

Давая комментарий, Желько Бувач отметил, что он с радостью продолжит работу в «Динамо». Босниец сказал, что в клубе была создана основа для развития команды и академии, которая поспособствует реализации планов.

Стоит сказать, что Желько Бувач возглавил спортивный сектор в «Динамо» в начале 2020 года.

После 18 туров чемпионата России «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на два очка.